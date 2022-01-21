Оля Цибульська показала рідкісне фото з мамою, на яку схожа як дві краплі води

Оля Цибульська показала рідкісне фото з мамою, на яку схожа як дві краплі води

Також зірка показала знімок зі своїм чоловіком.

Українська співачка Оля Цибульська не часто публікує сімейні знімки.

Втім, іноді виконавиця таки може трішечки продемонструвати ідилію, яка панує у її родині. Зокрема, у своєму Instagram артистка опублікувала рідкісне фото, на якому разом з мамою позує перед камерою.

До слова, Оля неймовірно схожа на свою рідну людину. Так, у мами з донькою майже однакові зачіски, форма губ та брів, також у них обох карі очі.

Оля Цибульська з мамою / instagram.com/cybulskaya

Окрім цього, Цибульська показала рідкісне фото зі своїм чоловіком. Щоправда, обличчя його вона й далі приховує. На знімку виконавиця ніжно обіймала коханого.

Оля Цибульська з чоловіком та сином / instagram.com/cybulskaya

Також зірка розповіла, що в неї ніколи не виникне бажання розлучитися зі своїм чоловіком.

"Задушити, пальнути, влаштувати шторм – так. Розлучитися – ніколи", - відповіла Оля на запитання свого прихильника.

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