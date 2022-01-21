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Оля Цибульська показала рідкісне фото з мамою, на яку схожа як дві краплі води

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Оля Цибульська показала рідкісне фото з мамою, на яку схожа як дві краплі води

Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

Також зірка показала знімок зі своїм чоловіком.

Українська співачка Оля Цибульська не часто публікує сімейні знімки.

Втім, іноді виконавиця таки може трішечки продемонструвати ідилію, яка панує у її родині. Зокрема, у своєму Instagram артистка опублікувала рідкісне фото, на якому разом з мамою позує перед камерою.

До слова, Оля неймовірно схожа на свою рідну людину. Так, у мами з донькою майже однакові зачіски, форма губ та брів, також у них обох карі очі.

Оля Цибульська з мамою / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська з мамою / instagram.com/cybulskaya

Окрім цього, Цибульська показала рідкісне фото зі своїм чоловіком. Щоправда, обличчя його вона й далі приховує. На знімку виконавиця ніжно обіймала коханого.

Оля Цибульська з чоловіком та сином / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська з чоловіком та сином / instagram.com/cybulskaya

Також зірка розповіла, що в неї ніколи не виникне бажання розлучитися зі своїм чоловіком.

"Задушити, пальнути, влаштувати шторм – так. Розлучитися – ніколи", - відповіла Оля на запитання свого прихильника.

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