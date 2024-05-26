Оля Цибульська показала рідкісні фото з чоловіком і як починався їхній роман

Українська співачка Оля Цибульська привітала шанувальників з Днем Києва, який святкують 26 травня.

У своєму фотоблогу виконавиця розповіла про своє перше знайомство зі столицею. Зокрема, як поїздки в київському метро навчили її, що "за своє місце під сонцем треба поштовхатися". Окрім того, Оля поділилася, що зустріла у незламному місті свого чоловіка, одружилася з ним та згодом народила синочка Нестора. Так, артистка показала рідкісні архівні фото з тих періодів.

Оля Цибульська з родиною / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська з родиною / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська з родиною / Фото: instagram.com/cybulskaya

До того ж під час розвитку кар'єри столиця познайомила співачку з Віталієм Козловським. На зображенні Оля позує з артистом, який свого часу мав довге волосся.

Оля Цибульська і Віталій Козловський / Фото: instagram.com/cybulskaya

Також зірка пригадала свої студентські роки, які теж минули у столичному виші, й перші успіхи.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Ми з тобою назавжди. Дякую, що навчив, прийняв і як справжній чоловік тішишся моїм успіхам", - ніжно звернулася до Києва Цибульська.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

До речі, Лілія Ребрик, Ірина Білик, Надя Дорофєєва та багато інших зірок вже також привітали киян зі святом. І зізналися, що особливого їм дала столиця.

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