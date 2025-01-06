Оля Цибульська показала свого підрослого 10-річного сина й публічно звернулася до нього

У родині української співачки Олі Цибульської свято.

Сьогодні, 6 січня, син зірки Нестор святкує перший ювілей. З нагоди 10-річчя хлопчика Оля присвятила йому допис, де адресувала імениннику безліч теплих слів. У зворушливому відео вона показала, як швидко підріс її син. А також розповіла, чому за останній рік він навчився.

"З Днем Народження, синочок. Тобі сьогодні 10. "Перші дві цифри в житті" – як ти кажеш. Ти цього року стільки всього навчився! Став на лижі, на серфінг, паркур, фортепіано, малювання, плавання, побачив Америку, готував, катався на роликах, вчився, програмував, читав…", - привітала Нестора співачка.

Оля Цибульська показала, як змінився її син за останній рік

Крім того, вона поділилася з іменинником однією мудрістю – час не потрібно зупиняти, а наповнювати його щасливими моментами. Бо саме їх ніщо ніколи не зможе забрати.

"Ти цього року помітив, як швидко плине час і просив мене зупинити його. Ти знаєш, я теж боялась часу. Боялась, що він летить, а я не встигаю. Розкажу тобі секрет. Є речі, на які час не впливає. Час не може забрати у нас щасливі моменти, які лишаються з нами на все життя. Ти – наш з татом океан щасливих моментів. Найбільша любов. З Днем Народження, найкращий у світі син", - замилувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська шокувала зізнанням, як у неї намагалися вкрасти машину. Співачка розкрила шахрайські схеми.

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