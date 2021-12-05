Оля Цибульська показала, як чоловік пристрасно цілував її у ліжку

Артистка поділилася рідкісними кадрами з коханим.

Українська співачка Оля Цибульська особисте життя дуже ретельно приховує та не показує фанатам свого чоловіка.

Фото з обранцем у її Instagram рідкісні і на них зірка не показує обличчя коханого. Цього разу артистка опублікувала у сторіз відео, де показала, як чоловік пристрасно її цілує в шию. У ролику, який виконавиця ймовірно записала вранці, подружжя лежить у ліжку і насолоджується компанією одне одного.

Оля Цибульська з чоловіком / instagram.com/cybulskaya

Оля без жодної краплі макіяжу тішилася пестощам коханого.

Оля Цибульська з чоловіком / instagram.com/cybulskaya

"Каже: "Знаю, що тебе заводить більше. Яйце. 2 яйця і салат", – підписала ролик знаменитість.

Зауважимо, навесні цього року ЗМІ розсекретили таємничого чоловіка співачки. У реєстрі декларацій знайшли декларацію колишнього депутата Радивилівської міської ради Сергія Грисюка. Він вказав дружину – відому артистку та сина Нестора Грисюка.

agrotimes.ua

Невдовзі Ольга емоційно відреагувала на викриття її чоловіка у Мережі. Вона зазначила, що й надалі оберігатиме свою сім’ю і якщо вони з чоловіком захочуть заявити про себе або запросити до себе додому, вони це обов'язково зроблять. Артистка також додала, що знає, хто злив інформацію, однак імен називати не стала.

Читайте також: