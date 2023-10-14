Оля Цибульська показала, як переживала глибоку депресію: "Дуже страшна на цьому відео"

Співачка Оля Цибульська відверто розповіла шанувальникам, як намагалася побороти депресію.

Під час повномасштабної війни у виконавиці трапився дуже складний емоційний період. Як зізналася Оля, вона навіть зверталася по допомогу до фахівців.

"Я не хотіла показувати себе з того періоду лікування. Періоду глибокої депресії, з якою спочатку не впорались психологи, а потім змагався психіатр. Цей стан повної апатії і втрати смаку до життя знайомий не тільки мені. Ми всі живемо в страшний час. Ви пишете мені в дірект, що теж переживаєте подібне і шукаєте вихід. Знай, він є!", - написала в своєму Instagram Оля.

Співачка вирішила бути відвертою зі своїми прихильниками, тому все ж таки вирішила показати, який вигляд мала під час депресії та як продовжувала створювати музику. Саме тоді Цибульська записала свою нову пісню "Цвіти", яку зовсім скоро почують фани.

"Я дуже страшна на цьому відео. Почуваюсь розчавленою, стомленою, заплаканою, з мішками під очима. Я приймала призначені спеціалістом препарати і не приймала себе. Рятувалась людьми, які попри все були в складний період поруч і музикою. Артистки не повинні показувати себе в такому стані – скаже хтось. Але я не граюся з вами в глянцеві історії і мені не страшно зізнаватись в слабкості. Сильний не той, хто не падає. Ти сильна, якщо знайшла в собі привід, відштовхнутися від дна", - сказала Оля.

Оля Цибульська показала, як записувала нову пісню під час депресії

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