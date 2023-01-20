Оля Цибульська показала, як застрягла між поверхами у ліфті під час відключення світла

Артистка також показала, хто став для неї справжнім героєм.

Відчути, як це - застрягти у ліфті під час вимкнення світла, довелося і співачці Олі Цибульській.

Виконавиця забігалася у справах і забула про графік вимкнення світла. У сторіз в Instagram Оля показала, що робила під час того, як чекала на допомогу.

Фото: instagram.com/cybulskaya

На щастя, у ліфті був стілець, що ті, хто застряг міг хоча б присісти, поки очікує фахівців. Однак, за словами співачки, ані води, ані засобів гігієни у кабіні не було.

"У нашому ліфті стоїть тільки стілець, на який можна сісти. Але немає памперса, немає їжі та води. Добре, що у мене з собою є powerbank, книжка, яку я читаю, і спідниця, яку я сьогодні купила. Тому, загалом, все ОК", - сказала артистка.

Поки до співачки їхали спеціалісти, вона відповідала на запитання шанувальників та співала пісень.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Після нетривалого очікування, як розповіла Цибульська, двері ліфту відкрилися між поверхами та вона почула голоси. Співачка не злякалася опинитися між поверхами, а навпаки була рада, що нарешті прийшла допомога.

Фото: instagram.com/cybulskaya

"За 20 хвилин після дзвінка диспетчеру з'явився він... Нам дуже пощастило, бо зв'язку без світла на районі немає", - розповіла виконавиця.

Фото: instagram.com/cybulskaya

В решті, Оля подякувала своєму рятівникові та сказала, що справжні герої завжди поруч з нами.

"Взяв мене на ручки та дістав у дірочку між поверхами. Дуже сором'язливий і чудовий чоловік. Ось вони зірки, герої", - подякувала рятівнику Оля.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Читайте також: