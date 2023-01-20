Оля Цибульська показала, як застрягла між поверхами у ліфті під час відключення світла

Артистка також показала, хто став для неї справжнім героєм.
Відчути, як це - застрягти у ліфті під час вимкнення світла, довелося і співачці Олі Цибульській.
Виконавиця забігалася у справах і забула про графік вимкнення світла. У сторіз в Instagram Оля показала, що робила під час того, як чекала на допомогу.
На щастя, у ліфті був стілець, що ті, хто застряг міг хоча б присісти, поки очікує фахівців. Однак, за словами співачки, ані води, ані засобів гігієни у кабіні не було.
"У нашому ліфті стоїть тільки стілець, на який можна сісти. Але немає памперса, немає їжі та води. Добре, що у мене з собою є powerbank, книжка, яку я читаю, і спідниця, яку я сьогодні купила. Тому, загалом, все ОК", - сказала артистка.
Поки до співачки їхали спеціалісти, вона відповідала на запитання шанувальників та співала пісень.
Після нетривалого очікування, як розповіла Цибульська, двері ліфту відкрилися між поверхами та вона почула голоси. Співачка не злякалася опинитися між поверхами, а навпаки була рада, що нарешті прийшла допомога.
"За 20 хвилин після дзвінка диспетчеру з'явився він... Нам дуже пощастило, бо зв'язку без світла на районі немає", - розповіла виконавиця.
В решті, Оля подякувала своєму рятівникові та сказала, що справжні герої завжди поруч з нами.
"Взяв мене на ручки та дістав у дірочку між поверхами. Дуже сором'язливий і чудовий чоловік. Ось вони зірки, герої", - подякувала рятівнику Оля.
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