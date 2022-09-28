Оля Цибульська показала, який вигляд мала на восьмому місяці вагітності: "Їла як кінь"

На українську виконавицю Олю Цибульську нахлинули спогади.

Так, у Facebook артистки висвітилися архівні світлини, тож Оля вирішила ними поділися. Знаменитість пригадала, як відпочивала в Італії, США та Туреччині.

"Facebook нагадав, що вісім років тому цього дня я була в Ріміні, в Італії, з отакенним пузом, Неськом під серцем. І це такі дуже класні спогади. Подивилася на фото, пригадала все, що відчувала, як готувалася стати мамою. А потім 2016 року, того самого дня в Маямі. А потім ще за рік я в Туреччині з розбитими колінами", - розповіла Оля.

Зокрема, Оля опублікувала знімок, який був зроблений вісім років тому. На ньому знаменитість зображена у синій довгій сукні. Тоді Цибульська була на восьмому місяці вагітності.

Вагітна Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Це в Ріміні. Вісім років тому. Майже вісім місяців вагітності. Їла як кінь, мріяла як дівчинка", - зазначила Оля.

Також виконавиця показала знімок з фотосету в Маямі.

Оля Цибульська в Маямі / Фото: instagram.com/cybulskaya

Окрім цього, Оля опублікувала фото, яке було зроблене в Туреччині. На знімку видно, що у співачки чималі синці на ногах.

"То 2017 рік. Рубрика "так треба вміти", - зазначила артистка.

Оля Цибульська в Туреччині / Фото: instagram.com/cybulskaya

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