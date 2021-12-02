Оля Цибульська показала, який вигляд мала за три місяці після пологів: "Хотілося бути худою"

Оля Цибульська показала, який вигляд мала за три місяці після пологів: "Хотілося бути худою"

Артистка поділилася фото, яке зробила майже сім років тому.

Українська співачка Оля Цибульська влаштувала зі своїми фанатами мінігру.

Так, в сторіз юзери писали їй дати, а вона у відповідь публікувала фото чи відео з того дня. Один з користувачів поцікавився, що відбувалося в житті виконавиці 8 березня 2015 року. Як виявилося, у той день зірка влаштувала перший фотосет після пологів. Цибульська розмістила одну зі світлин та показала, який вигляд мала за три місяці після народження сина Нестора.

Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

У кадрі знаменитість спокусливо позувала у чорній обтислій сукні із сіточкою в зоні декольте. Як зізналася артистка, тоді їй дуже хотілося бути стрункою.

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