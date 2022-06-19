Оля Цибульська показала запальні кумедні танці з мамою на кухні: "Життя до війни"

Українська співачка Оля Цибульська показала відео, яке було знято ще до воєнних часів.

На сторінці в Instagram Оля Цибульська розмістила кумедне відео, на якому постає разом зі своєю мамою та сином.

Спочатку у кадрі з'являються Оля з мамою і під активну пісню починають танцювати жваві танці просто на кухні, пізніше у відео можна побачити й сина артистки. Як розповіла Цибульська, це відео було зняте 2018 року:

"Яблучко і яблунька. 2018 рік. Життя до війни. Раділи кожному дню і усьому, що нас оточує. Вірю, що після перемоги ми знову зможемо балуватись, сміятись до сліз і веселитись. І бути разом коли захочеться і скільки захочеться", - підписала ролик Цибульська.

Шанувальники виконавиці поділилися з нею емоціями, які в них викликало відео: "ви такі веселунки", "крута у вас мама і стосунки у вас – вогонь. Бажаю всім таких батьків, і миру всім нам. Слава Україні", "радійте сьогодні, бо завтра може не бути. Миру вам та спокою", "ви бомбезні! Продовжуємо в тому ж дусі! Ми сильні, особливо духом! В такий тяжкий момент нам потрібен позитив!".

Читайте також: