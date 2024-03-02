Оля Цибульська показалася з чоловіком і своїми батьками на дні народженні племінниці

Українська співачка Оля Цибульська потішила шанувальників родинними кадрами.

Так, знаменитість у своєму фотоблогу розповіла, що її похресниця та племінниця Іванка святкує два роки. З цієї нагоди вся родина зібралася у квартирі брата Сергія й подарувала дівчинці подарунки. Він разом з дружиною організували святкову вечерю. Зокрема, на одному з кадрів засвітився і чоловік Олі, Сергій, який разом з усіма вітав іменинницю. У цей час поруч з ними стоять батьки співачки.

Чоловік Олі Цибульської / Фото: instagram.com/cybulskaya

Мама Олі Цибульської / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська з племінницею / Фото: instagram.com/cybulskaya

"У нас в родині сьогодні (2 березня – прим. ред.) справжнє свято. Нашій Іванці два рочки", - написала на кадрах зірка.

Також Цибульська зазнімкувала свого брата Сергія з дружиною і донькою та келихами у руках. А потім показала, як племінниця з татом задмухувала свічку на торті. Так, знаменитість наробила фото з іменинницею. І запостила знімок, де її син тримає на руках дворічну Іванку, яка у той момент капризувала.

Брат Олі Цибульської з родиною / Фото: instagram.com/cybulskaya

Брат Олі Цибульської з донькою / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська з племінницею / Фото: instagram.com/cybulskaya

Син Олі Цибульської з двоюрідною сестрою / Фото: instagram.com/cybulskaya

Також артистка показала, як її підрослий 9-річний син Нестор їхав на день народження з бабусею та дідусем в машині з кульками.

Батьки Олі Цибульської з онуком / Фото: instagram.com/cybulskaya

Негадаємо, нещодавно українська співачка Оля Цибульська іронічно висловилася про шлюб шоумена Володимира Остапчука з його 23-річною дружиною Катериною Полтавською.

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