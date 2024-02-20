Оля Цибульська показалася з рудим волоссям і шокувала кардинально новим образом

Артистка показала своє "до" та "після" перевтілення.

Українська співачка Оля Цибульська поекспериментувала з образом і показала результат.

Так, виконавиця у своєму фотоблогу показалася разом із зірковим візажистом, блогером Єгором Андрюшиним. Артистка здійснила кардинальну зміну зачіски та зробила яскравий макіяж. Так, спочатку у кадрі Оля з'являється без жодної краплі косметики та зі своїм натуральним кольором волосся.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Згодом знаменитість постає у перуці насиченого рудого кольору та з макіяжем. Візажист зробив акцент на очах Цибульської й додав фіолетових тіней. А доповнили образ зірки яскрава сукня й берет у колір з її новим відтінком волосся.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Також співачка поцікавилася у своїх підписників, чи пасує їй новий кардинально відмінний від попереднього образ. У відповідь приголомшені фани захоплено засипали співачку компліментами:

Здуріти! Вау! Ото неочікувано. Ви – чарівник. Олі дуже личить

Неперевершені перевтілення. Завжди захоплююсь образами

Цибульська перетворилася на Перчинку

Красивий і яскравий образ! Супер!

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова також дивувала фанів своїми перевтіленнями. Так, зірка у новому кліпі змінила шість образів і навіть постала у вигляді Фредді Мерк'юрі.

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