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Оля Цибульська поскаржилася на проблеми зі здоров'ям у 8-річного сина

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Оля Цибульська поскаржилася на проблеми зі здоров'ям у 8-річного сина

Оля Цибульська з сином / Фото: instagram.com/cybulskaya

Артистка поділилася, що сталося.

Українська співачка Оля Цибульська поділилася, що її 8-річний син Нестор захворів.

Артистка в Instagram-stories розповіла про проблеми зі здоров'ям у хлопчика. Знаменитість зізналась, які в Нестора з'явилися симптоми хвороби. Цибульська поділилася, що в сина вночі піднялася висока температура. Також Нестора нудило і він погано почувався.

"Всю ніч була висока температура. Вночі було 39 на термометрі. Блювота, розлад…", - зізналась співачка.

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська вже відвела сина на огляд до педіатра. Виявилося, що він "підхопив" дитячий вірус, на який нині часто хворіють діти.

"Педіатр каже, що зараз такий дитячий вірус. Бережіть себе!" – зазначила артистка.

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська потішила сімейним контентом зі своєю мамою Наталією. Співачка показала, як вперше в житті робила рідній людині макіяж.

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Дата публікації
Перегляди
327
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