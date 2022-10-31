Оля Цибульська поставила шанувальникам складне запитання та натякнула на зміни у житті

Виконавиця Оля Цибульська вирішила поспілкуватися із фанами на важливі теми та поставити їм запитання, яке вже змінило її життя.

У своєму Instagram співачка підняла філософські теми та зізналася, що нещодавно переосмислила багато речей у своєму житті. На такі думки Олю підштовхнув один її знайомий.

Так, виконавиця запропонувала шанувальникам подумати, щоб вони обрали у своєму житті - щастя чи комфорт. Сама Цибульська заявила, що вже визначилася, і натякнула на зміни у власному житті.

"Один знайомий запитав мене: "Ти хочеш бути у повному комфорті чи бути щасливою?". Я сказала, щасливою. Я готова ризикнути та змінити будинок із газом, світлом, теплом на вечір при свічках. Я готова змінити місто, у якому постійно жила, на якесь нове, в якому я можу продовжувати шукати себе. Я готова попрощатися зі стосунками, які здавалися мені ідеальними, але які не давали мені того, що потрібно. Я готова ризикнути і змінити комфорт на щастя", - поділилася Оля.

Багато хто з коментаторів підтримав думку співачки та написав про те, що теж віддав би перевагу щасливому життю. Втім, знайшлися і ті, хто хоче отримати обидва варіанти в одному.

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