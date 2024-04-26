Оля Цибульська потрапила в ДТП й звернулася до українців – фото

Українська співачка Оля Цибульська потрапила в аварію.

Про це у своєму фотоблогу повідомила сама зірка. Вона опублікувала фото з понівеченою машиною і з гумором зазначила: "Якась брудна машина. Здається, треба помити". Зрештою, Цибульська розповіла про аварію та показалася біля поліцейської машини. Як виявилося, причиною ДТП стало зіткнення авто співачки з металічним паркувальним бар'єром. На щастя, все закінчилося без постраждалих.

"Винна я, бо на своїй машині наїхала на цю металічну хр*нь. Це вже вдруге така ситуація, коли я з висоти машини просто не бачу цей паркувальний металічний п*с*н", - розповіла Оля.

Оля Цибульська в ДТП / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська потрапила в ДТП / Фото: instagram.com/cybulskaya

Окрім того, артистка закликала співгромадян буди небайдужими до інших. Адже, за її словами, цього неприємного інциденту можна було б уникнути, якщо б перехожі на вулиці, які розуміли, що зіткнення не уникнути, допомогли їй простою порадою.

"Одного разу була історія, коли прибиральниця, яка спостерігала з вікна, потім вийшла, каже: "Ой, я дивилася, мені було цікаво, чи ви наїдете чи ні". А цього разу це був чоловік, який стояв курив на сходах будинку, який бачив, що я їду просто на цю хр*нь, не помічаючи її, не крикнув мені, не махнув рукою. Відповідальність моя, але невже нам так п*ф*г просто сказати слово. Давайте будемо допомагати одне одному, це дуже важливо. І особливо у такі скрутні часи", - закликала артистка.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова, яка була винна в масштабній київській ДТП, зізналася, яким був остаточний вирок суду й чи забрали у неї права.

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