Оля Цибульська потрапила в гучний скандал через зруйновану квартиру її батьків в Ірпені

Українська співачка Оля Цибульська потрапила в гучний скандал через зруйновану російськими окупантами квартиру її батьків в Ірпені, Київська область.

До слова, жителі багатоповерхівки звинуватили артистку в тому, що вона перешкоджає ремонтним роботам. Сусіди обурюються, що Оля Цибульська разом із батьками відмовляється привести до ладу власну квартиру, не прибирає скло, що звисає з будинку, та не заколочує власні вікна. За словами жителів, це все заважає їм. Скло може на когось впасти, а через незаколочені вікна в інших квартирах з'являється пліснява.

Допис сусідів батьків Олі Цибульської / Фото: Фото з соціальних мереж

"Зараз сусіди намагаються надати розголосу ситуації з квартирою пані Цибульської, яка понад рік відмовляється привести її до ладу чи принаймні прибрати скло, яке звисає над головами. Пані Наталя, мама Цибульської, яка є амбасадором відбудови Ірпеня, відмовляється будь-що робити з аварійною квартирою, а сусідів обзиває хайпожерами. Грибок і холод в сусідніх квартирах, поруч жилі квартири і потрібно демонтувати кондиціонер, який на доброму слові тримається", - скаржаться сусіди.

Допис сусідів батьків Олі Цибульської / Фото: Фото з соціальних мереж

Оля Цибульська не стала терпіти різких звинувачень. Знаменитість пояснила, чому вони нічого не ремонтують у квартирі. За словами виконавиці, багатоповерхівка перебуває в аварійному стані. До слова, там пошкоджені опорні стіни. Окрім того, після влучання ворожого снаряда у стелі все ще могли залишитися вибухонебезпечні предмети. Як доказ, Оля показала висновок, який зробила спеціальна комісія після перевірки квартири. Тож Цибульська не заходить до квартири батьків та іншим не дозволяє цього робити, адже це просто небезпечно.

Висновок комісії, що оглядала квартиру / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Спеціалісти, що оглядали, повторювали: квартира в аварійному стані. Пошкодження опорної конструкції. Частину поверху розглядають під демонтаж і архітектор, що оглядав об'єкт сказав, що будь-які роботи без спеціалістів можуть бути небезпечними для життя. Тому треба чекати рішення і дій офіційної комісії. Батьки подали всі потрібні документи в поліцію, прокуратуру, архітектуру і Дію. Здавали кошти для ОСББ на ремонт даху", - пояснила співачка.

Висновок комісії, що оглядала квартиру / Фото: instagram.com/cybulskaya

Та, після відповіді виконавиці, її продовжили критикувати невдоволені сусіди. Тож, Цибульська заявила, що може юридично дозволити робити ремонті роботи у квартирі її батьків тій людині, яка готова на себе взяти відповідальність.

Оля Цибульська опинилася в центрі скандалу через зруйновану окупантами квартиру її батьків в Ірпені

"У разі самостійних робіт, додаткових зрушень пошкоджених конструкцій, травмування людей чи вибуху залишків, що можуть бути у кімнатах, де немає повного доступу, потрібно брати на себе повну відповідальність за процес, результат і можливі наслідки, які можуть виникнути в процесі чи бути визнані в майбутньому офіційною комісією при повторному огляді після рішення, який вони обіцяють. Ми на себе таку відповідальність взяти не готові, бо ніколи не мали справи з ремонтом після влучань", - відповіла артистка.

Оля говорить, що раніше не мала справи з відновленням оселі після влучання снаряда. Співачка разом зі своєю родиною не готова брати відповідальність за життя людей, які перебуватимуть в їхньому аварійному помешканню.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Якщо ви особисто готові зустрітись у нотаріуса, написати заяву від свого імені, яка ініціює роботи в помешканні, готові вказати паспортні дані, ідентифікаційний код та берете на себе всі можливі наслідки і несете особисту відповідальність і усі можливі в разі порушень відшкодування, завірені юридично, - беріть документи і йдемо до нотаріуса", - зазначила артистка.

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