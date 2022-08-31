Оля Цибульська пригадала дружбу з путіністом Кіркоровим: "Він такий під*рас"

Дружба української виконавиці Олі Цибульської і палкого прихильника Путіна Філіпа Кіркорова була давно, але тривала недовго.

Вони познайомилися в далекому 2007 році, коли артистка виграла в одному талантшоу. Тоді виконавець підтримував Цибульську, давав професійні поради та допомагав розвиватися у Росії. Утім, Оля зрозуміла, що хоче просувати свою творчість в Україні, тож відмовилася від співпраці з Кіркоровим. На цьому їхня дружба закінчилась.

"2007 року ми поїхали у великий тур Україною. Ми були в Криму, ми об'їздили дуже багато міст. Філіп нас брав до себе в команду. Він розповідав якісь інсайди , як працювати на сцені, де слухати монітор та інші професійні штуки. Ми готувалися до запису пісень. Потім я сказала, що я не можу, я повертаюся до України. Розпався наш дует", - розповіла Оля в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Після цього Оля та Філіп не спілкувалися. Виконавець міг їй іноді написати, аби привітати з якимсь святом. Та коли почалася повномасштабна війна, артистка була шокована поведінкою Кіркорова. Вона не розуміє, чому він підтримав окупантів, тоді як українці сподівалися, що співак розповідатиме правду. Оля шкодує, що колись із ним товаришувала.

"Я для себе на прикладі Філіпа зрозуміла, чому артистів колись не ховали з нормальними людьми на одному кладовищі. Тому що, видно, у артистів є ця дл**ська продажна... навіть не душа, я не знаю, як це назвати. Для мене, як для людини, яка неодноразово з ним у житті перетиналася, і в роботі, і в якихсь приватних розмовах, завжди було загадкою, чому він приховує, що він гей, але не приховує, що він такий під*рас", - зазначила співачка.

Філіп Кіркоров

Зірка переконана, що путініст знає, що насправді відбувається. Натомість Кіркоров замість правди обрав гроші.

"Я впевнена, що Філіп знає, як все відбувається насправді... Я навіть не хочу піднімати це все багно. Я не розраховувала, що він піде рятувати. Я думала, що в нього з головою немає проблем. У мене було до певного моменту якесь уявлення, що якась доля адекватності в цій голові з пір'ям є. Але її там немає... Мені соромно за те, що в моєму житті було спілкування з Філіпом. Як я не розгледіла цей шматок лайна біля себе, я не знаю", - емоційно сказала Оля.

Нагадаємо, нещодавно чоловік української співачки Олі Цибульської нарешті вийшов з тіні та розповів трішечки про себе. Він зізнався, чим займається та як реагує на чутки про роман Олі з Дзідзьо.

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