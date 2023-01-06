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Оля Цибульська пригадала кумедний образ під час вагітності та показала, на кого більше схожий її син

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Оля Цибульська пригадала кумедний образ під час вагітності та показала, на кого більше схожий її син

Оля Цибульська з сином / Фото: instagram.com/cybulskaya

Хлопчику виповнилося 8 років.

Співачка Оля Цибульська у день народження сина Нестора пригадала часи, коли хлопчик був зовсім маленьким і показала себе вагітною.

Нестору 6 січня виповнилося вісім років. У сторіз в Instagram Цибульська зізналася, що досі приголомшена тим, як швидко промайнув цей час.

"Особисте Різдво - день народження в Нестора. Нестору вісім років! Вісім! Я мало це усвідомлюю. Ні, до мене допетрало, що я мама, критики. Але складно уявити, що так швидко пролетів час. Діти - найкращий календарик і найщасливіший", - поділилася Оля.

© instagram.com/cybulskaya
Фото: instagram.com/cybulskaya

Співачка поділилася кумедною світлиною, на якій вона вагітна позує у костюмі Чарлі Чапліна. Оля пригадала, як за декілька днів до пологів навіть встигла провести корпоратив. 

"Вагітною, я собі здавалася дуже маленькою. І за п'ять днів до пологів провела новорічний корпоратив", - розповіла Цибульська.

© instagram.com/cybulskaya
Фото: instagram.com/cybulskaya

Далі співачка поділилася архівними фото з маленьким Нестором та свої чоловіком, а також поцікавилася у шанувальників, на кого з їхньої родини більше схожий хлопчик.

© instagram.com/cybulskaya
Фото: instagram.com/cybulskaya
© instagram.com/cybulskaya
Фото: instagram.com/cybulskaya

"Усі думали, що Нестор схожий на Мусіка. Ну майже всі. Але насправді...Ви ж самі бачите і розумієте...Нестор це моя копія", - написала Оля. 

© instagram.com/cybulskaya
Фото: instagram.com/cybulskaya
© instagram.com/cybulskaya
Фото: instagram.com/cybulskaya

Виконавиця додала фото сина ще зі своїми батьками. Втім, шанувальники віддали більшість голосів у опитуванні за те, що Нестор все ж таки більше схожий на свою зіркову маму.

© instagram.com/cybulskaya
Фото: instagram.com/cybulskaya
© instagram.com/cybulskaya
Фото: instagram.com/cybulskaya

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Дата публікації
Перегляди
329
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