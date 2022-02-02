Оля Цибульська пригадала, як її образив один музикант: "Сказав, що я ніхто"

Оля Цибульська пригадала, як її образив один музикант: "Сказав, що я ніхто"

Зірка тоді лише починала свою творчу кар'єру.

Українська співачка Оля Цибульська пригадала, як колись її дуже образив один музикант.

Так, це було тоді, коли артистка лише починала свою творчу кар'єру. Оля товаришувала з музикантом на ім'я Дмитро. Втім, одного разу він зателефонував їй у стані алкогольного сп'яніння та наговорив дуже багато чого неприємного. Зокрема, сказав, що Оля не стане співачкою.

Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

"Одного разу він зателефонував п'яним та наговорив багато гидоти. Сказав, що я ніхто. Ніби все про сцену я собі просто вигадала. І у мене нічого не вийде. Ніколи", - поділилася Цибульська.

Виконавицю дуже образили його слова, адже вона вважала чоловіка геніальним музикантом. Втім, свою творчу кар'єру Оля таки продовжила розвивати.

Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

Через якийсь час співачка зустрілася з музикантом на одному престижному заході. Він намагався перепросити в Олі, втім, зірка не захотіла мати з ним нічого спільного.

"Він підійшов і спробував перепросити. Сказав, що це був алкоголь. Я грубо відповіла і пояснила, що для мене він давно ніхто. З гімнюками треба прощатися, навіть якщо боляче", - додала Оля.

Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

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