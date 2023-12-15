Оля Цибульська пригадала, як зробила невдалий ботокс і шокувала результатом: "Обличчя не рухається"

Українська співачка Оля Цибульська поділилася, як звернулася до косметологічної процедури через яку вона дивно виглядала декілька тижнів.

У своєму фотоблогу Оля вирішила потішити своїх шанувальників різноманітними історіями з життя. Так, вона розповіла про історію, як зробила собі ін'єкції ботоксу 2019 року. Зірка хотіла прибрати зморшки, але не врахувала те, що цей тип процедури не підходить їй за формою обличчя.

"Я пам'ятаю як вперше в житті наважилася на ботокс. І я прийшла до косметолога, вкололи лоб. За декілька днів у мене піднялися догори брови. І я подзвонила, запитала що це. Мені кажуть, що це модний "погляд лисички". А я кажу: "Я не замовляла, але класно. У мене обличчя зовсім не рухається", - розповіла Цибульська.

Оля Цибульська шокувала результатом невдалого ботоксу

До того ж знаменитість мала йти на знімання проєкту з Козловським. Співак одразу зрозумів, що у Олі щось не так з обличчям. Словом, співачка майже на наступний день зіграла сольний концерт. За її словами, після перегляду відеозапису виступу вона зрозуміла, що мала дивакуватий вигляд.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Я пам'ятаю як приходжу на знімання з Козловським. І він на мене дивиться весь знімальний процес і каже "Цибульська, що з тобою? У тебе все нормально? У тебе щось не так з обличчям". Я кажу: "Ти що дурний?". Через декілька днів у Палаці Україна були знімання новорічного концерту. Я виступаю і як завжди я дуже емоційна. Я співаю "Я не плачу" й емоціями якось намагаюся говорити з людьми. І дивлюсь, а в партері всі злякалися. І потім з відео я розумію, що там у мене не посмішка, а оскал з бровами", - зізналася зірка.

Лише через декілька тижнів у неї зникли наслідки ботоксу. Тепер Цибульська з усмішкою пригадує ту ситуацію.

Нагадаємо, Оля Цибульська любить експериментувати із зовнішністю. Нещодавно вона вийшла до шанувальників з набряклим обличчям зі сльозами на очах. Знаменитість вдалася до чергової косметологічної процедури.

Читайте також: