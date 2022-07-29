Оля Цибульська присвятила live-альбом другу-військовому, який загинув на війні

Того вечора телефонний дзвінок вкотре розділив життя співачки на "до" і " після". Цибульській повідомили про смерть колеги.

"Ще зранку ми обмінювалися веселими повідомленнями в Instagram - Карім обіцяв хай там що берегти себе на передовій, а я - приготувати йому найсмачніший борщ на святкування перемоги. А після обіду мені зателефонували і сказали, що його більше немає", – пригадала виконавиця.

Фото: Пресслужба Олі Цибульської

Декілька днів Оля не могла взяти себе в руки, прийняти смерть друга і те, що вони так і не попрощалися. Та, перечитуючи архіви їхнього листування, згадала, що обіцяла другові квитки в перший ряд свого сольного концерту після перемоги - то була єдина подяка, яку погодився прийняти Карім після того, як допоміг вивезти батьків Цибульської з окупанового Ірпеня під обстрілами.

Фото: Пресслужба Олі Цибульської

Тому свій новий реліз, live-альбом "За тиждень до війни", записаний в останні дні миру, Цибульська присвятила Каріму. Запис концерту відбувся ще до повномасштабного вторгнення РФ до України, але артистка так і не встигла видати платівку. Після 24-го лютого зірка вирішила не випускати альбом, вважаючи це недоречним, але звістка про смерть друга змінила її рішення.

"Особистий сольний концерт для єдиного VIP-гостя, з усією любов’ю та вдячністю, замість прощання. І я знаю, що він мене почує. Спи спокійно, герою", – прокоментувала знаменитість.

Зауважимо, від початку війни Цибульська не полишила діяльності - вона активно гастролює Україною з благодійними концертами, співпрацює з фондами та випускає нові сингли в підтримку співвітчизників, приміром як "Минає день", котру Оля присвятила всім закоханим під час війни.

Нагадаємо, чоловік Руслани Писанки повідомив, де та коли відбудеться прощання з зіркою. Ведуча пішла з життя 19 липня.

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