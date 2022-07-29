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Оля Цибульська присвятила live-альбом другу-військовому, який загинув на війні

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Оля Цибульська присвятила live-альбом другу-військовому, який загинув на війні

17 липня друг та колега співачки Олі Цибульської Карім Гуламов героїчного загинув, захищаючи Україну від російського нападу.

Того вечора телефонний дзвінок вкотре розділив життя співачки на "до" і " після". Цибульській повідомили про смерть колеги.

"Ще зранку ми обмінювалися веселими повідомленнями в Instagram - Карім обіцяв хай там що берегти себе на передовій, а я - приготувати йому найсмачніший борщ на святкування перемоги. А після обіду мені зателефонували і сказали, що його більше немає", – пригадала виконавиця.

© Пресслужба Олі Цибульської
Фото: Пресслужба Олі Цибульської

Декілька днів Оля не могла взяти себе в руки, прийняти смерть друга і те, що вони так і не попрощалися. Та, перечитуючи архіви їхнього листування, згадала, що обіцяла другові квитки в перший ряд свого сольного концерту після перемоги - то була єдина подяка, яку погодився прийняти Карім після того, як допоміг вивезти батьків Цибульської з окупанового Ірпеня під обстрілами.

© Пресслужба Олі Цибульської
Фото: Пресслужба Олі Цибульської

Тому свій новий реліз, live-альбом "За тиждень до війни", записаний в останні дні миру, Цибульська присвятила Каріму. Запис концерту відбувся ще до повномасштабного вторгнення РФ до України, але артистка так  і не встигла видати платівку. Після 24-го лютого зірка вирішила не випускати альбом, вважаючи це недоречним, але звістка про смерть друга змінила її рішення.

"Особистий сольний концерт для єдиного VIP-гостя, з усією любов’ю та вдячністю, замість прощання. І я знаю, що він мене почує. Спи спокійно, герою", – прокоментувала знаменитість.

Зауважимо, від початку війни Цибульська не полишила діяльності - вона активно гастролює Україною з благодійними концертами, співпрацює з фондами та випускає нові сингли в підтримку співвітчизників, приміром як "Минає день", котру Оля присвятила всім закоханим під час війни.

Нагадаємо, чоловік Руслани Писанки повідомив, де та коли відбудеться прощання з зіркою. Ведуча пішла з життя 19 липня.

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