Оля Цибульська приїхала до рідного міста та показала двір, у якому минуло її дитинство

Співачка провела екскурсію місцями своєї юності.
Українська артистка Оля Цибульська приїхала до рідного міста та показала місця, де минули її дитинство та юність.
Співачка народилася у Радивилові Рівненської області. Днями разом із сином Оля вирішила навідатися в гості до рідних та провести невеличку екскурсію для своїх фанів.
Разом із Цибульською на прогулянку містом вирушив і її син Нестор. Як поділилася Оля, для неї особливі відчуття - показувати місце свого дитинства синові.
"Особливий вайб приїхати в таке місце і таке місто зі своїм сином уже і походити там, де мама була маленькою, ходила до школи, планувала щось, гралася в якісь ігри", - поділилася співачка.
Виконавиця побувала у дворі гуртожитку, в якому колись жила із батьками, та показала рідний двір.
"Я знаю тут кожну вулицю, кожну стежку в лісі. Ось він, найщасливіший двір дитинства", - розповіла артистка.
А потім вирушила до школи, де, до речі, і познайомилася зі своїм чоловіком.
"Тут я провела перше своє весілля в житті, виступала, закохувалася, сказала чоловікові: "Ходімо, завтра погуляємо у місто", і ось бачите результат", - пригадала Оля.
Також артистка поділилася спогадами про своє "сакральне місце" - яблуню на задньому дворі школи, куди вона приходила по яблука на перерві.
Читайте також: