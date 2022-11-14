Оля Цибульська приїхала до рідного міста та показала двір, у якому минуло її дитинство

Українська артистка Оля Цибульська приїхала до рідного міста та показала місця, де минули її дитинство та юність.

Співачка народилася у Радивилові Рівненської області. Днями разом із сином Оля вирішила навідатися в гості до рідних та провести невеличку екскурсію для своїх фанів.

Разом із Цибульською на прогулянку містом вирушив і її син Нестор. Як поділилася Оля, для неї особливі відчуття - показувати місце свого дитинства синові.

Фото: instagram.com/cybulskaya

"Особливий вайб приїхати в таке місце і таке місто зі своїм сином уже і походити там, де мама була маленькою, ходила до школи, планувала щось, гралася в якісь ігри", - поділилася співачка.

Виконавиця побувала у дворі гуртожитку, в якому колись жила із батьками, та показала рідний двір.

Фото: instagram.com/cybulskaya

"Я знаю тут кожну вулицю, кожну стежку в лісі. Ось він, найщасливіший двір дитинства", - розповіла артистка.

Фото: instagram.com/cybulskaya

А потім вирушила до школи, де, до речі, і познайомилася зі своїм чоловіком.

"Тут я провела перше своє весілля в житті, виступала, закохувалася, сказала чоловікові: "Ходімо, завтра погуляємо у місто", і ось бачите результат", - пригадала Оля.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Також артистка поділилася спогадами про своє "сакральне місце" - яблуню на задньому дворі школи, куди вона приходила по яблука на перерві.

Фото: instagram.com/cybulskaya

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