Оля Цибульська про те, як її чоловік реагує на відверті фото: "Забороняв публікувати"

Співачка вигадала оригінальний спосіб, як вплинути на думку коханого.
Українська співачка Оля Цибульська розповіла, як її чоловік намагався заборонити їй публікувати відверті світлини.
Так, артистка періодично хизується на своїй сторінці в Instagram відвертими світлинами. Вона стверджує, що ніколи не запитує в чоловіка дозволу на публікацію.
"Я не питаю дозволу в чоловіка на свої бажання ніякі й ніколи. Бачили очі, що купували. Я його попереджала", - розповіла Оля.
Проте, знаменитість пригадала, що якось чоловік висловив своє незадоволення щодо цього. Вони з коханим сперечалися через знімання для чоловічого глянцю, йдеться в "Зірковому шляху". Але співачка вигадала оригінальний спосіб, як вплинути на думку коханого.
"У нас була дискусія стосовно знімань для чоловічого глянцю. Я насправді не впевнена, що мої груди відрізняються чимось від грудей моїх колег, і в мене немає цілі знятися оголеною для журналу. Але сам факт того, що в нас виникла дискусія, і він мені щось спробував забороняти… Я в той же день виклала фото в Instagram в білизні. Мова про глянець чоловічий йшла, про Instagram – ні. Нічого, тепер мовчить", – поділилася Оля.
Нагадаємо, нещодавно alyona alyona з грайливим хвостиком та у топі здивувала світським луком. Артистка відвідала National Bloggers Awards.