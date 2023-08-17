Оля Цибульська різко відповіла Олегу Скрипці, який розкритикував фемінізм і жіноче виховання

Українська співачка Оля Цибульська різко звернулася до лідера гурту "Воплі Відоплясова" Олега Скрипки, який розкритикував фемінізм, та заявив, що жінок треба виховувати правильно.

Виконавицю неабияк обурили слова музиканта на YouTube-каналі Stand Up Battle, що жінки мають бути поступливими, догоджати чоловікові та піклуватися про затишок в оселі. Також співачку здивувало, що Скрипка заявив, що Instagram є чимало невихованих дівчат.

Цибульська зазначила, що жінки народжені не для того, щоб догоджати чоловікам. За словами артистки, доросла людина має сама вирішувати, ким хоче бути та чим займатися. Співачка наголосила, що неправильне виховання – це вказувати іншим, що треба робити.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Шановний Олег Юрійович! Звертається до вас Ольга Павлівна з Instagram. Ви говорили, що саме тут водяться оці "неправильні жінки, в яких хочеться відкопати золоте". Так золоте в мене батьки заклали від самого дитинства. Я зрозуміла ще в дитинстві, що я, як дівчинка, як жінка, народилася не лише для того, щоб менеджерити вдома чоловіка і доглядати за ним. Це право дорослої свідомої людини вирішувати, як вона хоче жити своє життя. Хтось з нас присвячує себе сім'ї і дітям, що дуже складно і дуже шанобливо, і дуже круто. Хтось вирішує будувати кар'єру, хтось хоче працювати в Instagram, а хтось з дівчат просто зараз зі зброєю в руках і мене, і вас захищає на фронті. Ієрархії за гендером в нормальному середовищі в суспільстві не існує. Погане виховання – це не розуміти таких простих і таких важливих речей", - обурилася артистка.

Оля Цибульська різко звернулася до Олега Скрипки, який заявив, що жінок треба правильно виховувати

Також співачка наголосила, що фемінізм – це, першою чергою, про любов до себе, а не про зневагу до чоловіків, як переконує Олег Скрипка.

"Жінка — не істота для виховання! Фемінізм — це не про зневагу до чоловіків! Це про любов до себе і повагу до усіх, хто розуміє, що жодної ієрархії за статтю бути не може! Ніде!" – наголосила артистка.

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