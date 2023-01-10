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Оля Цибульська розгнівалася на українців, які досі слухають російську музику: "Коли дійде?"

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Оля Цибульська розгнівалася на українців, які досі слухають російську музику: "Коли дійде?"

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Артистка пояснила, чому музика має значення.

Українська співачка Оля Цибульська розгнівано звернулася до українців, які навіть під час війни в Україні продовжують слухати російську музику.

Обурливою реакцією зірка поділилася в Instagram. Виконавиця показала, що серед трендів в українських чартах й досі можна зустріти INSTASAMKA чи інших артистів з РФ. 

"Ось музичні топ-чарти, які я отримала вчора. Ці чарти на стрімінгах формуються від реальних прослуховувань. І доки нам на голову летять ракети з росії, наш слухач обирає місцеву інстасамку? Ви серйозно?", - розгнівалася Оля. 

© instagram.com/cybulskaya
Фото: instagram.com/cybulskaya

Співачка нагадала українцям що саме через росіян сьогодні в нашій країні гинуть не лише дорослі, а й діти. 

"Невже ми живемо у паралельних світах? Вона платить податки з прослуховувань на території України в російську казну! Потім ці пісні падають на голову ракетами! Коли дійде?", - обурилася Цибульська.

© instagram.com/cybulskaya
Фото: instagram.com/cybulskaya

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Дата публікації
Перегляди
433
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