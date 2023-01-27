Оля Цибульська розкрила один з секретів українського шоубізнесу: "Багато артистів мріяли про це"

Співачка Оля Цибульська вирішила відкрити одну з таємниць деяких українських знаменитостей.

Виконавиця пригадала, як до війни багато зірок любили створювати навколо себе інформаційні приводи та мріяли про те, щоб до їхнього особистого життя була прикута увага публіки. У сторіз в Instagram Оля пригадала, як дехто з її колег навмисно розсилав "компромат" на себе журналістам. Проте, імен співачка все ж вирішила не розкривати.

"У нашому шоубізнесу дуже багато артистів мріяли про це, щоб за ними слідкували. Щоб просто зі сміттєвих баків знімали, з ким вони сидять в кафе, але це в нас не практикувалося. На початку 2000-х, якщо ви бачили, як когось помітили знову з тертім чоловіком, хтось снідає з якимось олігархом в кафе, це все робилося власними руцями і PR-служби просто розсилали у ЗМІ ці знімки і ці новини", - розповіла Цибульська.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

За словами Олі, сама вона ніколи не хотіла, щоб її подробиці її особистого життя були відомі широкій аудиторії. Саме з цієї причини співачка тривалий час приховувала свого чоловіка.

"Я особисте життя ніколи не хотіла показувати, ніколи на ньому не спекулювала. Напевно, якби не війна, ви б ніколи і не побачили, за ким я заміжня", - сказала Цибульська.

Читайте також: