Оля Цибульська розкритикувала відому російську блогерку через рекламу психотропних речовин

Співачка не розуміє, як таке взагалі можна рекламувати.

Українська співачка Оля Цибульська розкритикувала відому російську блогерку Вікторію Боню.

Виконавиця так вчинила через рекламу зірки Мережі. До слова, Боня радила своїх фанам вживати психотропні речовини, аби пізнати себе.

Втім, Оля зазначила, що це надто небезпечно. Блогери не повинні таке рекламувати.

Оля Цибульська розкритикувала Вікторію Боню / instagram.com/cybulskaya

"Наткнулась на рекламу блогерки Боні. Яка активно рекламувала якусь рослину. Це дуже небезпечна штука. Особливо, в руках псевдо-експертів. Тіло переживає реальну смерть. З піною з рота, конвульсіями і галюцинаціями. Бережіть себе від таких речей і псевдо-експертів блогерів", - додала Оля.

Цибульська додала, що не треба грати зі смертю. Треба самостійно відкривати в собі нові можливості, а не за допомогою речовин.

"Шукайте в собі. Там набагато більше, аніж в галюциногенах", - додала Оля.

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