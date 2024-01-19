Оля Цибульська розповіла про дружбу з Віталієм Козловським, який зараз служить в лавах ЗСУ

Українська співачка Оля Цибульська розповіла про свої стосунки з колегою, співаком Віталієм Козловським.

За словами Олі, їх завжди поєднувала міцна дружба. Ба більше, вона пригадала випадок, як під час окупації Ірпеня, Віталій постійно турбувався про її батьків, які там жили. І поки співачка не мала можливості опікуватися ними, співак пропонував свою допомогу.

"Віталік – людина з великої літери. Козловський мені телефонував, коли мої батьки були в окупації в Ірпені. Я вивозила дитину, а він знав, що я не можу забрати батьків з Ірпеня, бо підірвали мости. І коли він дізнався, що батьків вдалося врятувати, він постійно телефонував і запитував: "Може, щось купити? Може, щось привезти? Давай я, може, заїду подивлюсь, як вони?". Він постійно поруч", – розповіла зірка в програмі "Хто ти?".

Оля Цибульська і Віталій Козловський / Фото: instagram.com/cybulskaya

Артистка також висловила свою щиру вдячність Козловському за його мужність і службу. А також неочікувано зізналася, що вони ще до повномасштабного вторгнення записали дует.

"Я йому дуже дякую, що він наважився, і що він служить. Це великий подвиг. Ти свою кар'єру, яку будував сто років, просто зносиш. І він це все розуміє, але з відкритим серцем робить. І ми записали з ним пісню напередодні великої війни. І ми мали випустити дует, який заморозився. І я кажу: "Козловський, я дуже чекаю на перемогу. Дуже чекаю, що ти повернешся зі служби і ми з тобою таки випустимо цю пісню, бо я тебе дуже люблю", – зворушила співачка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська відверто поділилася особистим життям і зізналась, чи зраджувала чоловіка за понад 20 років стосунків.

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