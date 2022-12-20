Оля Цибульська розповіла, що сталося з квартирою батьків у Ірпені, яку обстріляли російські окупанти

Співачка Оля Цибульська розповіла, що сталося із квартирою її батьків у Ірпені, яку під час окупації міста зруйнували російські війська.

Будинок, у якому проживали рідні виконавиці, був обстріляний ворожими снарядами. Зараз, за словами Олі, там неможливо жити та не зрозуміло, як можна робити ремонт.

"Спочатку батьки побачили фото у пабліках міста, побачили будинок і побачили, що там нібито вибито вікно. Потім, коли місто звільнили і усі служби нам дали дозвіл, що можна зайти в будинок, батьки разом із розмінувальниками зайшли в будинок. Від квартири не лишилося нічого, вона простріляна наскрізь, з усіх сторін, танками, впала стеля в декількох місцях. Там жити неможливо. Я не знаю, що там з квартирою робити, бо вона, як палатка, склалася", - поділилася Цибульська в інтерв'ю "Слава+".

Як і усі українці, родина співачки дуже болісно переживає втрату житла, адже пожити у новій квартирі батькам Олі вдалося лише два з половиною місяці. Сама ж виконавиця поки не знаходить в собі сил навіть приїхати та подивитися на зруйноване житло.

Оля Цибульська з мамою / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Я не знайшла в собі сил досі туди приїхати, бо мені здається, що в мене поїде дах. Я бачила відео, бачила фото, я бачу батьків кожного разу, коли вони згадують про це. Я розумію, що вони могли бути в той момент в тій квартирі, бо ми не знаємо, коли саме був цей обстріл такий сильний. Може ми встигли, але там нічого не лишилося", - сказала зірка.

Разом із батьками Оля подала документи про руйнування будинку, але поки що ніяких компенсації не отримують, лише щомісячні виплати, як особам, що втратили житло.

"Подалися, просто зафіксували, що будинок зруйнований, що його більше немає. Виплати є, державна підтримка, там, здається дві тисячі гривень щомісяця для людей, які втратили житло", - поділилася співачка.

Раніше разом з зірками українського шоубізнесу Оля Цибульська відреагувала на масовану ракетну атаку України 16 грудня.

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