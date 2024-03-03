Оля Цибульська розсекретила найбільший гонорар і приголомшила сумою, яку витрачає на догляд за собою

Українська співачка Оля Цибульська розсекретила, який найбільший гонорар отримувала за час своєї кар'єри та скільки коштів витрачає на доглядові процедури.

Артистка відверто зізналась, що повністю весь заробіток не належить їй, адже кошти вона ділить з командою. Найбільший же ж гонорар, який вдавалося заробити Олі, це було 15 тисяч євро. Щоправда, виступ знаменитості був на новорічному корпоративі, який відбувся ще до початку повномасштабної війни.

Оля Цибульська

"У мене завжди все ділиться між командою. Напевно, найбільший гонорар отримала за довоєнний новорічний корпоратив, це було 15 тисяч євро", - розповіла співачка на шоу "33 запитання".

Окрім того, Цибульська зізналась, що чимало коштів витрачає на б'юті процедури. За словами співачки, вона полюбляє маститися різними кремами, яких у неї чимало, приймати ванну з сіллю, запалювати свічки. Усього, як зізналась співачка, на догляд за собою вона витрачає 15 тисяч гривень на місяць.

Оля Цибульська

"На догляд за собою я витрачаю, мабуть, 15 тисяч", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська показала рідкісні кадри з чоловіком та батьками. Зокрема, вони всією родиною відвідали важливе свято.

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