Оля Цибульська розсекретила свою вагу і здивувала, на скільки кіло хоче схуднути

Також свою вагу назвала і танцівниця Ілона Гвоздьова.
Українська співачка Оля Цибульська розсекретила прихильникам свою вагу.
Зокрема, виконавиця влаштувала осінній фотосет. Артистка попозувала перед камерою в коричневій атласній сукні вільного крою та светрі-сіточці. Під фото знаменитість розсекретила свою вагу. Оля Цибульська зізналась, що наразі важить 69 кілограмів. Однак артистка хоче схуднути. У коментарях у розмові з підписниками зірка написала, що її ціль – позбутися 14 кіло і важити 55.
"Яка твоя осіння вага? Моя 69 кг! Не страшно, коли я повна. Страшно, коли я пуста", - поділилася своїми думками артистка.
Не минула повз допис Олі Цибульської танцівниця Ілона Гвоздьова. Хореографиня у коментарях зізналась, що нині важить 67 кіло і почувається цілком щасливою.
Нагадаємо, нещодавно plus-size модель Міла Кузнєцова, в якої 15-й розмір грудей, розсекретила свою вагу. Також знаменитість зізналась, як комплексувала через пишні форми.
Читайте також:
- Ексдружина Узелкова показала підрослих дітей від боксера та розсекретила, де вони навчаються
- Настя Каменських показала маму-красуню і приголомшила її молодим виглядом
- Позитив розсекретив, як дізнався про вагітність дружини і чи буде присутній на пологах