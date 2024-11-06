Оля Цибульська розсекретила свою вагу і здивувала, на скільки кіло хоче схуднути

Також свою вагу назвала і танцівниця Ілона Гвоздьова.

Українська співачка Оля Цибульська розсекретила прихильникам свою вагу.

Зокрема, виконавиця влаштувала осінній фотосет. Артистка попозувала перед камерою в коричневій атласній сукні вільного крою та светрі-сіточці. Під фото знаменитість розсекретила свою вагу. Оля Цибульська зізналась, що наразі важить 69 кілограмів. Однак артистка хоче схуднути. У коментарях у розмові з підписниками зірка написала, що її ціль – позбутися 14 кіло і важити 55.

"Яка твоя осіння вага? Моя 69 кг! Не страшно, коли я повна. Страшно, коли я пуста", - поділилася своїми думками артистка.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Не минула повз допис Олі Цибульської танцівниця Ілона Гвоздьова. Хореографиня у коментарях зізналась, що нині важить 67 кіло і почувається цілком щасливою.

Нагадаємо, нещодавно plus-size модель Міла Кузнєцова, в якої 15-й розмір грудей, розсекретила свою вагу. Також знаменитість зізналась, як комплексувала через пишні форми.

Читайте також: