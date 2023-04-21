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Оля Цибульська розсекретила свою вагу та розповіла, скільки кілограмів набрала за рік

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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207
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Оля Цибульська розсекретила свою вагу та розповіла, скільки кілограмів набрала за рік

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Зірка не приховує свої параметри.

Співачка Оля Цибульська вже почала готуватися до літнього відпочинку та стала на ваги. 

У сторіз в Instagram артистка поділилася, що за рік набрала зайві для себе кілограми та дещо засмутилася через це. Втім, все ж вирішила поділитися зі своїми підписниками своїми параметрами та показала, що важить зараз 67 кілограмів.

"Це пздц. Плюс 10 кілограмів за рік", - підписала фото на вагах Цибульська. 

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Як зізналася Оля, їй було непросто прийняти той факт, що за цей час вона дуже змінилася. Зайву вагу співачка набрала через постійний стрес і бажання, його "заїдати".

"Я дуже боялася ставати на ваги, тому що в моїй голові я була, як тоді, коли я схудла у 2019 році - я важила 53-55. Потім я бачила, що почала набиратися вага, що я заїдаю стрес. Мені болячі і було боляче на себе дивитися на відео", - поділилася Оля. 

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Однак, попри все, співачка не втрачає почуття гумору та вміє пожартувати над собою. Тому жартома Оля показала фото з еклером та написала, що вже записалася до дієтолога.

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

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Дата публікації
Перегляди
207
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