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Оля Цибульська розвеселила фанів рідкісним відео із чоловіком, якого приховувала 20 років

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1350
Час на прочитання
1 хв
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Оля Цибульська розвеселила фанів рідкісним відео із чоловіком, якого приховувала 20 років

Фото: скріншот з відео

Співачка вирішила підняти настрій шанувальникам.

Українська виконавиця Оля Цибульська розвеселила Мережу кумедними кадрами зі своїм чоловіком Сергієм. 

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася відео, на якому із коханим зобразила жартівливу ситуацію про жіночі ревнощі. Чоловік зірки підтримав її ініціативу та теж з'явився у кадрі.

"Коли якась к*рва привіталась із ним в магазині, а ти досі не можеш забути", - підписала відео Цибульська. 

Шанувальники Олі оцінили її почуття гумору, а дехто навіть впізнав себе чи своїх других половинок. 

  • Ой не можу! Тричі передивилася, ну тютя в тютю!
  • Які ви класні!
  • Ви така крута! 
  • Це смішно! Добре, що зараз я не така.

Нагадаємо, що Цибульська майже 20 років тримала у секреті особистість свого чоловіка. Лише під час війни Сергій погодився взяти участь у спільній публічній фотосесії та розповісти про їхні стосунки. До речі, користувачі у Мережі вирішили, що обранець співачки дуже схожий на відомого актора Г'ю Джекмана. 

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Дата публікації
Перегляди
1350
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