Оля Цибульська розвеселила фанів рідкісним відео із чоловіком, якого приховувала 20 років

Українська виконавиця Оля Цибульська розвеселила Мережу кумедними кадрами зі своїм чоловіком Сергієм.

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася відео, на якому із коханим зобразила жартівливу ситуацію про жіночі ревнощі. Чоловік зірки підтримав її ініціативу та теж з'явився у кадрі.

"Коли якась к*рва привіталась із ним в магазині, а ти досі не можеш забути", - підписала відео Цибульська.

Шанувальники Олі оцінили її почуття гумору, а дехто навіть впізнав себе чи своїх других половинок.

Ой не можу! Тричі передивилася, ну тютя в тютю!

Які ви класні!

Ви така крута!

Це смішно! Добре, що зараз я не така.

Нагадаємо, що Цибульська майже 20 років тримала у секреті особистість свого чоловіка. Лише під час війни Сергій погодився взяти участь у спільній публічній фотосесії та розповісти про їхні стосунки. До речі, користувачі у Мережі вирішили, що обранець співачки дуже схожий на відомого актора Г'ю Джекмана.

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