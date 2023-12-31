Оля Цибульська шокувала своїм бажанням вступити до лав ЗСУ на початку війни

Українська співачка Оля Цибульська відверто зізналася, що на початку повномасштабного вторгнення хотіла піти на фронт.

Як повідомляє співачка, на той момент її постійно переслідували думки вступити до лав ЗСУ. Цьому посприяла неабияка лють до ворога. Ба більше, зірка навіть пішла до воєнного психолога, щоб розібратися з цим бажанням. Своєю чергою фахівчиня різко відмовила Цибульську й наголосила, що їй треба залишитися у тилу задля сина. До слова, на той час Нестор дуже часто хворів і був тривожним.

Оля Цибульська

"На початку повномасштабного вторгнення я реально думала, щоб піти. Мене дуже сильно накривало. До того ж я була в такому психоемоційному стані, я спілкувалася з декількома психологами. У мене є воєнний психолог, я їй подзвонила і кажу: "Аня, розказуй, що робити, мене "штормить". Вона наговорила мені купу матюків у слухавку. Каже: "По-перше, у тебе є дитина, ти відповідальна, заспокойся". Тому що Нестор тоді дуже часто хворів. І вона каже: "Ти розумієш, що він хворіє, бо ти не в спокої". Я запитую: "Що мені робити, що йому дати? Він прокидається вночі, не може заснути". Вона каже: "Дай собі по голові, випий заспокійливе і ляж біля дитини", - розповіла знаменитість на Youtube-каналі Аліни Доротюк.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська пригадала свою співпрацю з її експіарницею, яка наразі пішла працювати до Світлани Лободи. Артистка зізналася, чи й досі після скандальної ситуації вони товаришують.

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