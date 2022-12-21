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Оля Цибульська шокувала, як неадекватна продавчиня за кордоном змушувала її говорити російською

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Оля Цибульська шокувала, як неадекватна продавчиня за кордоном змушувала її говорити російською

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Виконавиця розповіла, чим закінчився їхній конфлікт.

Українська співачка Оля Цибульська нині разом із сином перебуває за кордоном. Однак там з ними трапився неприємний інцидент.

Як розповіла артистка в Instagram-stories, коли вони вирішили замовити булки, їх обслуговувала неадекватна продавчиня.

Зокрема, вона спочатку не розуміла, що хоче від неї Цибульська, і не видавала решту.

"Ми щойно з Нестором перед тим, як зайти до цього магазину, купували булки, які крутять над вогнем і печуть. Вони дуже смачні. Купили у нормальної людини. Перед цим зайшли до жінки, я кажу англійською: "Добрий день. Можна, будь ласка, дві булки без нічого". І вона розраховує мене і бере кошти за три. Я кажу: "Вибачте, ви мені дали решту, ніби я купила три, я купила дві", - поділилася Оля.

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Згодом виявилося, що продавчиня добре знає російську мову. Коли жінка дізналася, що Цибульська з України, то почала агресивно вимагати, щоб співачка теж говорила російською.

Однак Оля зробила інакше. Вона забрала решту, а продавчиню послала куди подалі.

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

"І вона до мене починає: "Я тебе не зрозуміла, ти говориш російською?". Я кажу - ні. А вона мені: "А звідки ти?". Кажу, що з України. Вона мені агресивно: "Якщо ти з України, ти зобов'язана говорити російською". Я кажу - ні мадам, стоп, бо я зараз поставлю на місце. У результаті, я забрала решту і послала її на*уй", - підсумувала Оля.

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Дата публікації
Перегляди
1240
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