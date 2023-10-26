Оля Цибульська шокувала, як потрапила в серйозну ДТП і опинилася в лікарні: "Дивом лишилася живою"

Українська співачка Оля Цибульська поділилася сумним спогадом, як потрапила в серйозну ДТП.

В Instagram-stories знаменитість розповіла, що інцидент стався, коли вона ще була студенткою. Співачка приїхала додому і вирішила проїхатися за кермом моторолера, хоча не вміла кермувати. Поїздка закінчилася жахливо. Цибульська не впоралася з кермуванням та потрапила в ДТП.

"Будучи студенткою, я приїхала якось до Радивилова додому. Додумалася сісти за кермо моторолера, хоча не вміла їздити. Я потрапила тоді в ДТП, дивом лишилася живою", - пригадала артистка.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Співачка говорить, що вона з серйозними травмами потрапила до лікарні. Артистці навіть довелося накладати шви, після чого в неї на обличчі залишився шрам. Оля поділилася, що тривалий час не могла прийняти себе та не дивилась на відображення в дзеркалі.

"Після цієї поїздки в мене був удар голови, сильна гематома в роті і шрам під носом, який мені зашили, як змогли на той момент, і з яким я дуже довго не могла прийняти себе. Думала, що моє дівоче життя закінчилося, принаймні на сцені. Шрами, травми… Я думала, що на цьому моє майбутнє на сцені закінчилося. Я не знала, як знову полюбити себе ту, що в дзеркалі", - зізналась виконавиця.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська поділилася, що пережила депресію. Під час повномасштабної війни у співачки був складний емоційний період, через що вона навіть звернулася за допомогою до фахівця.

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