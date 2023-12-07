Оля Цибульська шокувала, який вигляд вона має до та після макіяжу

Українська співачка Оля Цибульська показала, як її може змінити макіяж.

Виконавиця стала однією з тих артисток, які довірили свої зміни зірковому візажисту Єгору Андрюшину. На сторінці в Instagram Цибульська розмістила відео, у якому під свій хіт Prosecco спочатку постає без макіяжу. А потім демонструє, як над нею "почаклував" Андрюшин і зробив їй звабливий мейкап.

Ба більше окрім макіяжу, артистка також приміряла довге волосся – як відомо, зараз Цибульська має коротке каштанове волосся і від такого свого образу просто у захваті.

Оля Цибульська показала себе до та після макіяжу

Своєю чергою, шанувальники не втратили нагоди наробити кумирці компліментів:

Олю, ти дуже гарна

Нічого собі! Цукерка

Олю, ти взірець жіночої природності, натуральності

Олю, ви просто супер. Вам дуже личить

Нагадаємо, раніше експерименти над своїм образом Єгору Андрюшину довірила співачка Наталія Могилевська. Артистка показала, як візажист її кардинально змінив за допомогою макіяжу і отримала безліч компліментів на свою адресу.

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