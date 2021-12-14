Олі Цибульській – 36: як змінилася співачка

Артистка святкує день народження 14 грудня.

Відома українська співачка Оля Цибульська святкує день народження.

Так, 14 грудня знаменитості виповнюється 36 років. Зірка тішить фанатів своєю сольною творчістю понад 10 років. Артистка пройшла тернистий шлях, який розпочала ще 1999 року. За цей час зірка неабияк змінилася. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, якою була артистка тоді і зараз.

Один з перших вокальних конкурсів, де брала участь Цибульська, відбувся 22 роки тому. Тоді майбутня зірка носила довге чорняве волосся та мінімум макіяжу.

instagram.com/cybulskaya

Під час одного з концертів Цибульська зустрілася із Михайлом Хомою, більш відомим тепер як Дзідзьо. Саме він переконав Олю не вступати до педагогічного університету, а продовжувати творчий шлях.

Так, 2007 року артистка заявила про себе на першій українській "Фабриці Зірок", де перемогла у дуеті з Олександром Бодянським. Тоді артистка мала доволі апетитну фігуру та коротке біляве волосся.

instagram.com/cybulskaya

А перший сценічний костюм артистки мав доволі екстравагантний вигляд. На початку своєї кар'єри Цибульська влаштувалася ведучою на телешоу в Будапешті. Сукню артистка придбала "на Привокзальному ринку, ультрамодні колготки в сіточку - на ринку, а рожеві туфлі - за останні гроші на Троєщині".

instagram.com/cybulskaya

2009 року співачка розпочала сольну кар'єру. Разом із новими піснями Оля експериментувала і зі своїм іміджем. Знаменитість носила обтислі вбрання, міні та сукні з глибоким декольте. Згодом Цибульська змінила білявий колір волосся на та постала перед публікою з темними пасмами.

instagram.com/cybulskaya

instagram.com/cybulskaya

instagram.com/cybulskaya

Співачка полюбляє експериментувати і з образами. Так, мила Оля з легкістю може перетворитися на темпераментну Фріду Кало та сексікішечку.

instagram.com/cybulskaya

instagram.com/cybulskaya

instagram.com/cybulskaya

2015 року Цибульська народила первістка Нестора. Протягом п'яти років зірка боролася із зайвою вагою та все ж змогла позбутися 10 кіло.

instagram.com/cybulskaya

Співачка приголомшила стрункою фігурою. Тепер зірка всіляко хизується розкішним тілом та сміливо носить сексапільні луки.

instagram.com/cybulskaya

instagram.com/cybulskaya

Після різноманітних експериментів Оля вже ж зупинила свій вибір на темному відтінку волосся та зачісці каре.

instagram.com/cybulskaya

instagram.com/cybulskaya

Втім, рік тому Цибульська відчикрижила волосся та зробила стильну зачіску. Як зізналася артистка, вона хотіла ще виголити скроні, втім, її відмовила перукарка.

instagram.com/cybulskaya

instagram.com/cybulskaya

Зараз знаменитість знову носить каре.

Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

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