Оля Цибульська в кумедному відео поділилася лайфгаком, як схуднути після новорічних свят

Артистка дала пораду підписникам.
Українська співачка Оля Цибульська поділилася з шанувальниками лайфгаком зі схуднення після новорічних свят.
Виконавиця записала для свого Instagram кумедне відео, на якому порадила піші прогулянки для того, аби позбавитися зайвої ваги. Втім, у рекомендації співачки з'явився маленький нюанс.
"Щоб спалити калорії, які ми нажерли на свята, достатньо піти на довгу пішу прогулянку... до Норвегії", - пожартувала на відео Цибульська.
В підписі до ролика Оля запропонувала фанам вгадати, скільки вона важить. Але, на думку прихильників, немає сенсу, яка вага в людини, коли є таке почуття гумору.
- Обожнюю ваш гумор!
- Вага не має значення, коли така харизма!
- Красуня в любій вазі!
Раніше Оля Цибульська показала шанувальникам веселу фотосесію під час вагітності та показала архівні фото сина.
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