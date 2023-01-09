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Оля Цибульська в кумедному відео поділилася лайфгаком, як схуднути після новорічних свят

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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330
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Оля Цибульська в кумедному відео поділилася лайфгаком, як схуднути після новорічних свят

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Артистка дала пораду підписникам.

Українська співачка Оля Цибульська поділилася з шанувальниками лайфгаком зі схуднення після новорічних свят.

Виконавиця записала для свого Instagram кумедне відео, на якому порадила піші прогулянки для того, аби позбавитися зайвої ваги. Втім, у рекомендації співачки з'явився маленький нюанс.

"Щоб спалити калорії, які ми нажерли на свята, достатньо піти на довгу пішу прогулянку... до Норвегії", - пожартувала на відео Цибульська.

В підписі до ролика Оля запропонувала фанам вгадати, скільки вона важить. Але, на думку прихильників, немає сенсу, яка вага в людини, коли є таке почуття гумору.

  • Обожнюю ваш гумор!
  • Вага не має значення, коли така харизма!
  • Красуня в любій вазі!

Раніше Оля Цибульська показала шанувальникам веселу фотосесію під час вагітності та показала архівні фото сина.

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Дата публікації
Перегляди
330
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