Оля Цибульська у кумедному відео влучно потролила артистів, які співають "шароварщину"

Співачка Оля Цибульська поіронізувала над створення деяких українських пісень під час війни.

Артистка зняла кумедне відео, у якому потролила артистів, які під час війни почали співати "шароварщину" та "байрактарщину". У ролику в Instagram Цибульська уявила, як створюються подібні псевдопатріотичні хіти.

У своїй пародії співачка пригадала, які кліше найчастіше використовують у таких піснях артисти, це і калина, і вишиванка, і "Байрактари" на тлі неба. А ще обов'язково, що таким хітом виконавець міг показала, як сильно він "любить Україну".

"А може щось типу "Ой, на леопардах наші козаки, в небі байрактари, наче птахи. Горобчик дзьобає калину, він як і я любить Україну". Геніально! Все готово. Завтра пишемо під це мінусовку, а зараз можна на обід! Хто що буде на обід? О, я б з'їла борщик з салом. Точно! А як же ми писали пісню про Україну й забули про сало?", - поглузувала Цибульська.

У підписі до відео Цибульська написала, що їй дуже шкода, що український шоубізнес стає українським саме також ціною.

"Щастя бачити як український шоу-бізнес нарешті став українським. Шкода, що такою ціною. Слухайте своїх і своє. Українська музика була завжди. Модна, стильна, різножанрова", - написала Оля.

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