Оля Цибульська у купальнику показала, як відпочиває у Туреччині

Зірка влаштувала пляжний фотосет.
Українська співачка Оля Цибульська вирішила гайнути на відпочинок.
Так, вона поїхала у відпустку до сонячної Туреччини. Там артистка вже й встигла поплавати у морі та зробити нові знімки, якими вона поділилася у своєму Instagram. Оля позувала перед камерою у чорному купальнику.
Пляжне вбрання чудово підкреслило струнку фігуру зірку. Видно, що у знаменитості стрункі ніжки, апетитні сіднички та підтягнутий живіт.
"78 день серпня", - коротко підписала фото виконавиця.
Судячи з допису, зірка не захотіла мерзнути в осінньому Києві та полетіла грітися до теплої країни.
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