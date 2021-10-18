Оля Цибульська у купальнику показала, як відпочиває у Туреччині

Оля Цибульська у купальнику показала, як відпочиває у Туреччині

Зірка влаштувала пляжний фотосет.

Українська співачка Оля Цибульська вирішила гайнути на відпочинок.

Так, вона поїхала у відпустку до сонячної Туреччини. Там артистка вже й встигла поплавати у морі та зробити нові знімки, якими вона поділилася у своєму Instagram. Оля позувала перед камерою у чорному купальнику.

Оля Цибульська у Туреччині / instagram.com/cybulskaya

Пляжне вбрання чудово підкреслило струнку фігуру зірку. Видно, що у знаменитості стрункі ніжки, апетитні сіднички та підтягнутий живіт.

"78 день серпня", - коротко підписала фото виконавиця.

Оля Цибульська у Туреччині / instagram.com/cybulskaya

Судячи з допису, зірка не захотіла мерзнути в осінньому Києві та полетіла грітися до теплої країни.

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