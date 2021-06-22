Оля Цибульська у купальнику спокусливо позувала на каменях

Зірка поділилася знімками з відпочинку.
Українська співачка Ольга Цибульська вирушила на відпочинок до Туреччини.
Так, на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася сонячними фото, зробленими на узбережжі Середземного моря.
На знімках артистка у чорному купальнику та солом'яному капелюсі позувала на камінні у різних ракурсах, демонструючи свою струнку фігуру та пружні сідниці.
"Планувала написати лонгрід про те, як тут афігєнно. Але, якщо ти дивишся мої сторіс, то знаєш, що я намагаюсь вимкнути мозок і релакснути", - зазначила під фото Ольга.
Шанувальники високо оцінили фото зірки, відзначивши, що вона має доволі спокусливий вигляд.
- Красива!
- Ти просто вогонь!
- Яка фігурка, сексі!
- Розкішна!
Нагадаємо, не так давно Оля Цибульська емоційно відреагувала на викриття її чоловіка у Мережі. За словами артистки, вона знає, хто "злив" інформацію пресі. До того ж, інформація з'явилася у день релізу її нової пісні.