Оля Цибульська у купальнику спокусливо позувала на каменях

Зірка поділилася знімками з відпочинку.

Українська співачка Ольга Цибульська вирушила на відпочинок до Туреччини.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася сонячними фото, зробленими на узбережжі Середземного моря.

На знімках артистка у чорному купальнику та солом'яному капелюсі позувала на камінні у різних ракурсах, демонструючи свою струнку фігуру та пружні сідниці.

instagram.com/cybulskaya

"Планувала написати лонгрід про те, як тут афігєнно. Але, якщо ти дивишся мої сторіс, то знаєш, що я намагаюсь вимкнути мозок і релакснути", - зазначила під фото Ольга.

instagram.com/cybulskaya

instagram.com/cybulskaya

Шанувальники високо оцінили фото зірки, відзначивши, що вона має доволі спокусливий вигляд.

Красива!

Ти просто вогонь!

Яка фігурка, сексі!

Розкішна!

Нагадаємо, не так давно Оля Цибульська емоційно відреагувала на викриття її чоловіка у Мережі. За словами артистки, вона знає, хто "злив" інформацію пресі. До того ж, інформація з'явилася у день релізу її нової пісні.

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