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Оля Цибульська у купальнику спокусливо позувала на каменях

Оля Цибульська у купальнику спокусливо позувала на каменях

instagram.com/cybulskaya

Зірка поділилася знімками з відпочинку.

Українська співачка Ольга Цибульська вирушила на відпочинок до Туреччини.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася сонячними фото, зробленими на узбережжі Середземного моря.

На знімках артистка у чорному купальнику та солом'яному капелюсі позувала на камінні у різних ракурсах, демонструючи свою струнку фігуру та пружні сідниці.

© instagram.com/cybulskaya
instagram.com/cybulskaya

"Планувала написати лонгрід про те, як тут афігєнно. Але, якщо ти дивишся мої сторіс, то знаєш, що я намагаюсь вимкнути мозок і релакснути", - зазначила під фото Ольга.

© instagram.com/cybulskaya
instagram.com/cybulskaya
© instagram.com/cybulskaya
instagram.com/cybulskaya

Шанувальники високо оцінили фото зірки, відзначивши, що вона має доволі спокусливий вигляд.

  • Красива!
  • Ти просто вогонь!
  • Яка фігурка, сексі!
  • Розкішна!

Нагадаємо, не так давно Оля Цибульська емоційно відреагувала на викриття її чоловіка у Мережі. За словами артистки, вона знає, хто "злив" інформацію пресі. До того ж, інформація з'явилася у день релізу її нової пісні.