Оля Цибульська у прозорому корсеті з трояндами влаштувала палкі танці в новому кліпі

Артистка випустила відео на трек Prosecco.

Українська співачка Оля Цибульська випустила провокаційний кліп на пісню "Prosecco" рівно за два роки після релізу хіта.

Авторами свіжої роботи виконавиці стала режисерська група з Валерії Фадєєвої і Катерини Деми з агенції DIVERGENT. Один з головних меседжів кліпу - іронія над так званими "інфоциганами" - продавцями безглуздих марафонів в соціальних мережах і мисливцями за легкою наживою.

В кліпі Оля постає в ролі гуру, яка проводить VIP-курс зі зваблення за допомогою ігристого. Цибульська зізнається, що сама була за крок від того, аби вступити до лав інфоциган.

"Мені пропонували провести власний марафон за дуже заманливі кошти. Я могла би купити собі ще одну квартиру в Києві. Але вчасно зрозуміла, що це фігня і повна зрада своєї аудиторії. Я б сама плюнула в пику всім, хто намагається нажитися на чужих слабкостях і комплексах", - прокоментувала Оля, посилаючись на скандальне інтерв'ю головної інфоциганки мережі - Олени Бліновської.

Між релізом пісні "Prosecco" і прем'єрою кліпу на неї минуло рівно два роки - пісня побачила світ в лютому 2020 року, ще до пандемії. Цибульська не приховує - спочатку не ставила на трек великих ставок і лише з часом зрозуміла, що кліп просто необхідний. В цьому її запевнили декілька факторів.

"По-перше, ця пісня - справжній гімн п'ятниці і дівчачих вечірок. Вже протягом двох років в кінці робочого тижня мене закидують позначками в інста кицьки, які під неї вриваються в вихідні. По-друге, найбільша німецька платформа нової музики COLORS назвала трек "Prosecco" одним з найкращих релізів тижня в світі. Це перший українськомовний трек в їхній підбірці" - поділилась радістю Цибульська.

Крім самої Цибульської, окремі ролі в кліпі зіграли і інші улюбленці українського глядача. Головний любовний інтерес - теле- і радіоведучий Андрій Чорновол, заможна дама без комплексів - акторка Ірина Гатун, а харизматична учениця - блогерка Даша Євтух.

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