Оля Цибульська у сльозах розповіла про найжахливіший період війни: "Проклинала все"

Українська співачка Оля Цибульська зі сльозами на очах розповіла про найжахливіший період війни, який їй довелося пережити.

Виконавиця говорить, що їй особливо тяжко було на початку. Батьки співачки опинилися в окупації в Ірпені. Протягом 10 днів до артистки приходили лише жахливі думки. Оля Цибульська була без зв'язку з мамою й татом, до міста не було доступу взагалі. До безпечного місця виконавиця не могла вивезти рідних.

Оля Цибульська / Фото: скриншот з відео

"Це 10 днів, коли я думала, що мої батьки померли. Це був найжахливіший момент. Вони були в Ірпені в окупації. У частину міста, де вони жили, не могли зайти наші військові, не могли зайти волонтери. На початку в нас був зв'язок, а потім ми вивозили сина з Києва, я не могла забрати їх, тому що всі мости були підірвані", - пригадала співачка в інтерв'ю Олексію Суханову.

Оля Цибульська у сльозах говорить, що тієї миті почувалася безсилою, адже не могла взагалі нічого вдіяти. Ба більше, зірка не могла ані зв'язатися з рідними, ані дізнатися, чи живі вони взагалі. Виконавиця пригадує, що їй тоді навіть скидали фото загиблих людей на впізнання.

Оля Цибульська / Фото: скриншот з відео

"Цей розпач, коли ти не можеш врятувати своїх рідних, ти не можеш нічого зробити. Я проклинала все: себе, Бога. Я почувалася тоді безсилою, я нічого не могла. Всі казали, що ніхто не може туди зайти, нічого неможливо дізнатися, зв'язатися, скидали мені фото загиблих людей, щоб я подивилася, чи це не батьки", - поділилася виконавиця.

На щастя, з батьками Олі Цибульської все гаразд. Вони змогли виїхати з Ірпеня. Однак будинок їхній постраждав. Співачка говорить, що від батьківської квартири не залишилося живого місця, адже окупанти руйнували та крали все, що тільки могли.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський показав, як його змінила війна. До слова, від минулого року артист перебуває на службі.

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