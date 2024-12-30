Оля Цибульська відповіла на чутки про розлучення з чоловіком після понад 20 років шлюбу

Українська співачка Оля Цибульська розкрила правду про свої стосунки з чоловіком Сергієм.

Річ у тому, що зірка доволі мало афішує подробиць про особисте життя. До того ж вона не показує свого коханого та не виходить з ним на публіку. Тож у результаті шанувальники час від часу переймаються, чи все гаразд у сімейному житті виконавиці.

Цього разу Оля не змовчала й пояснила свою поведінку. У фотоблогу вона зізналася, що нічого не розповідає тільки з однієї простої причини. Артистка каже, що "не робить з особистого життя шоубізнес". Водночас свою думку співачка супроводила рідкісним родинним знімком. На зображенні вона позує в обіймах чоловіка. Щоправда, обличчя Сергія не видно, адже у цей момент він сховався за зірку. А попереду них стоїть їхній син Нестор.

Оля Цибульська з родиною / Фото: instagram.com/cybulskaya

Зазначимо, подружжя разом вже понад 20 років. Та лише 2021 року Оля вперше показала свого обранця-бізнесмена Сергія, від якого народила сина. До того виконавиці регулярно приписували роман з колегою по сцені Дзідзьо. Утім, звісно це виявилося брехнею.

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