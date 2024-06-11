Оля Цибульська відповіла на закиди, що через неї Дзідзьо пішов від дружини

Українська співачка Оля Цибульська відповіла на закиди, що через неї співак Дзідзьо розлучився з дружиною SLAVIA.

До слова, вже тривалий час у Мережі пліткують, що між артистами були не лише приятельські стосунки, а й романтичні. Ба більше, деякі користувачі навіть заявляють, що син Цибульської схожий на Дзідзьо.

Артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну пояснила, що скільки б разів вони не спростовували чутки, все одно їм приписують роман. Утім, Цибульська на це не реагує. Окрім того, завдяки цій історії люди, які не цікавляться творчістю співачки, про неї дізналися.

Оля Цибульська та Дзідзьо / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Завдяки цій історії люди, які, наприклад, не цікавляться музикою, дізналися, хто така я і хто такий Дзідзьо. Ми навіть іноді в інтерв'ю просто в лоба говорили, що ви ці історії вигадуєте, але що б ми не говорили, як би ми не відповідали, все одно досі всі кажуть, що мій син схожий на Дзідзьо", - відповіла артистка.

Оля Цибульська також додала, що в жодному разі не була б у ролі коханки. За словами співачки, вона не з тих, хто ганяється за чоловіками.

"Історія коханки – це точно не моя, тому що я за пісюном у черзі стояти точно не буду", – наголосила артистка.

Оля Цибульська та Дзідзьо / Фото: viva.ua

Нагадаємо, нещодавно поширилися чутки довкола особистого життя ведучої Маші Єфросиніної. У Мережі подейкували, що знаменитість розлучається з чоловіком через його коханку. Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв відповіли на ці плітки та зізнались, чи дійсно це так.

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