Оля Цибульська відповіла, як вирішилася кримінальна справа, відкрита на її брата: "Немає законів"

Українська співачка Оля Цибульська прокоментувала кримінальне провадження, яке було відкрите на її брата Сергія на початку повномасштабного вторгнення.

Так, ще на початку війни Сергій почав активно допомагати українському війську. Оскільки він є власником автосалону вживаних авто, його допомога була сконцентрована на забезпеченні бійців засобами пересування. Втім, тоді через застарілі закони України у правоохоронних органів виникли питання. З плином років, за словами Олі, справа ніяк не просунулася, але вона впевнена, що у майбутньому все закінчиться добре.

"Це так і тягнеться. Це тоді всі люди рвонули допомагати. І тоді, й досі немає регульованого законодавства, як це потрібно робити. У нас досі незрозумілі схеми, немає законів, які все це регулюють. Тому Україна в процесі еволюції, створення себе як нової держави. Думаю, що це все буде вияснено", - розповіла Оля в програмі "Ранок у великому місті".

Оля Цибульська з батьками та братом / Фото: instagram.com/s.tsybulskyy

Також співачка поділилася, що зараз її 36-річний брат занурився у спорт і займається боксом. Ба більше, у Сергія вже відбувся перший серйозний поєдинок з професійним боксером.

"Він тренувався і займався декілька місяців. Його помітили організатори професійної ліги й запропонували взяти участь у поєдинку. Це було дуже серйозно, у нього в сусідньому кутку стояв справжній професіонал, у якого великий досвід. Я пишаюся ним і його витримкою", - додала артистка.

Брат Олі Цибульської / Фото: instagram.com/s.tsybulskyy

Брат Олі Цибульської на ринзі / Фото: instagram.com/s.tsybulskyy

Нагадаємо, нещодавно режисер Квентін Тарантіно звинуватив актора Алека Болдвіна у кримінальному правопорушенні. Зокрема, назвав його винним у вбивстві українки на знімальному майданчику і пояснив чому.

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