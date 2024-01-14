Оля Цибульська відверто зізналась, чи зраджувала чоловіка за понад 20 років стосунків

Українська співачка Оля Цибульська відповіла, чи зраджувала свого чоловіка Олександра, з яким перебуває у стосунках понад 20 років.

Відповідне запитання про особисте життя артистці поставили в Instagram-stories. Співачка не стала приховувати, а відповіла, що подібного досвіду в її житті не було. За словами Олі, вона має достатньо сміливості, аби зрозуміти, що в стосунках їй щось не подобається та зізнатися про це коханому.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Ніколи не кажи ніколи. Я не зарікаюся, але до сьогодні мені вистачало яєць зізнаватися людині, якщо я припиняла до неї щось відчувати. Це стосується і дружби, і партнерських стосунків, і стосунків у парі, і стосунків у бізнесі. Мені здається, що зраджують боягузи, бо вони не можуть сказати, що змінилися. Вони бояться транслювати, що я тепер інший чи інша і що мені потрібно щось інше. Тому не зарікаюся, звичайно, але на сьогодні поки що такого не було", - відповіла артистка.

Щоправда, 2020 року Оля Цибульська в програмі "Зірковий шлях" зізнавалась, що мала роман з відомим танцівником Олександром Прохоровим. Хореограф був учасником балету артистки. Виконавиця зізнавалась, що закохалася в танцівника і вони почали зустрічатися. Тим часом коханому Олександру співачка просто припинила відповідати на телефонні дзвінки. Чоловік тоді зрозумів, що в їхніх стосунках щось трапилося, тож вирішив повернути обраницю. Він купив два квитки до Парижа, а Оля погодилася з ним поїхати. Тим часом стосунки з Прохоровим добігли кінця.

Олександр Прохоров / Фото: instagram.com/sasha_prohor

"Він (Олександр Прохоров – прим. ред.) зрозумів, що відбувається. Ми поговорили і вирішили, що все. Ми припинили спілкуватися, припинили бачитися. Я полетіла до Парижа. Звідти повернулася вагітною Нестором", - розповідала тоді артистка.

Нагадаємо, нещодавно син Олі Цибульської та її чоловіка Олександра святкував день народження. Нестору виповнилося дев'ять років. Співачка показувала, як вітала сина та як вони відсвяткували день народження.

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