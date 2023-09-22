Оля Цибульська відверто зізналася, чи мала роман з дівчиною: "Вона зустрічала мене з роботи"

Українська співачка Оля Цибульська поділилася цікавими історіями зі свого особистого життя.

Зокрема виконавиця чесно зізналася, чи були у неї колись стосунки з жінками. Розговорилася артистка у проєкті "Чат дівчат". Цибульська пригадала, як у студентські роки до неї залицялася дівчина, яка вчилася з нею в одному університеті і була трохи старшою від артистки:

"Я ще була студенткою. Чомусь ця дівчинка досить агресивно поводилася. Тобто це не були такі залицяння хлопців, коли вони бояться написати. Вона зустрічала мене з роботи, вона писала мені багато повідомлень. Вона казала, що якщо я не прийду на зустріч, то вона мене все одно знайде. Трошки навіть переслідувала", - розповіла співачка.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Врешті, аби розставити всі крапки над "і" Цибульська зустрілася зі своєю прихильницею:

"Ми поговорили, ми зустрілися. Я пояснила, що в нас нічого не може вийти. Ми не подобаємося одна одній", - коротко поділилася Оля.

Також співачка зізналася, що їй іноді пишуть священники:

"В дорослому житті мене обліпили чоловіки. Мені батюшки, до речі, пишуть в дірект, священники. Коли ти 30+ дівчинка, тобі пишуть хлопці, для яких ти мілфа, яким там 18, вони такі: "Ви дуже сексі". Мені дуже приємно. Або святі отці пишуть. У мене є два святих отці, які постійно мене вітають з усіма релігійними святами, які надсилають мені картини, квіточки, фото свого саду, чи схід сонця. Я це дуже ціную і мене це гріє", - прокоментувала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська, яка вже 9 років заміжня за за підприємцем та ексдепутатом Радивилівської міської ради Сергієм Грисюком, показала рідкісні фото з чоловіком.

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