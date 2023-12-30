Оля Цибульська відверто зізналася, чи спілкується зі своєю експіарницею, яка зараз працює з Лободою

Артистка також розповіла про своє ставлення до Лободи.

Українська співачка Оля Цибульська відповіла, чи підтримує вона зв'язок зі своєю колишньою піарницею Маргаритою Гасин, яка пішла працювати в команду до скандальної Світлани Лободи.

Зазначимо, Оля разом з Маргаритою співпрацювали з 2018 року. У березні 2023 року вони розірвали будь-які робочі стосунки. Своєю чергою Гасин під час повномасштабного вторгнення стала піарницею Світлани Лободи. До того ж вже експіарниця запевняла, що вони з Цибульською залишилися друзями й навіть присвячувала їй дописи у фотоблогу.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Наразі українська співачка прокоментувала ситуацію. За словами артистки, жодної дружби не збереглося. Натомість більше подробиць вона відмовилася надавати.

"Про колишніх або добре, або нічого, як про покійного. Я не готова коментувати. У нас були дуже близькі дружні стосунки. Не збереглися вони такими, як були, на жаль. Тут немає чого сказати", - розповіла зірка в програмі Аліни Доротюк.

Оля Цибульська

До того ж Цибульська зізналася, що за скандальними інтерв'ю Лободи вона не слідкує. Артистці байдуже на співачку, яка намагається всидіти на двох стільцях.

Нагадаємо, нещодавно інша українська співачка Мішель Андраде, яка раніше була підопічною Потапа, чесно відповіла, чи спілкується з репером після його скандальних витівок.

Читайте також: