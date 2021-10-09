Оля Цибульська випадково оголила груди на сцені: "Видно сосок"

Інцидент стався на концерті.

Українська співачка Оля Цибульська пригадала курйозний момент, як випадково оголила груди просто на концерті.

Так, під час виступу в Южноукраїнську у виконавиці зсунувся костюм і було видно пікантне місце. Артистка пригадала, що у той момент вона співала романтично-драматичну пісню і навіть не помітила конфузу.

"Бачу – виходить артист мого балету і починає смикати мене в районі грудей. Не могла зрозуміти, що він робить. А він мені каже: "У тебе видно сосок", – поділилася знаменитість novy.tv.

Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

Зірка додала, що, на щастя, її фанати цього не помітили.

"Це була еротична фантазія моєї піар-менеджерки. Вона завжди хотіла, аби я на сцені роздягнулася. Хоча із залу нічого не було видно, вся команда посміялася", – пригадала Оля.

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